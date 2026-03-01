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अहमदाबाद

भगवान द्वारकाधीश को 1900 ग्राम चांदी का धनुष और तीर अर्पण

जामनगर. मुंबई की एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ओर से देवभूमि द्वारका जिले में द्वारका के जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश को करीब 1900 ग्राम चांदी का धनुष और तीन तीर अर्पण किए गए।मुंबई की वैष्णव एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ओर से यह खूबसूरत भेंट अर्पण की गई। जब करीब 1900 ग्राम चांदी से बना यह [&hellip;]

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अहमदाबाद

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Rajesh Bhatnagar

Mar 24, 2026

जामनगर. मुंबई की एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ओर से देवभूमि द्वारका जिले में द्वारका के जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश को करीब 1900 ग्राम चांदी का धनुष और तीन तीर अर्पण किए गए।
मुंबई की वैष्णव एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ओर से यह खूबसूरत भेंट अर्पण की गई। जब करीब 1900 ग्राम चांदी से बना यह धनुष और तीन तीर भगवान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाए गए, तो वहां मौजूद भक्त भी खुशी से इस मौके को देख रहे थे। यह भेंट भगवान द्वारकाधीश के प्रति भक्ति और आस्था की एक अनोखी मिसाल बन रही है। मंदिर प्रबंधन ने इस भेंट के लिए दान देने वालों की सराहना की।

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Published on:

24 Mar 2026 10:31 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भगवान द्वारकाधीश को 1900 ग्राम चांदी का धनुष और तीर अर्पण

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