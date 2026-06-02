Ahmedabad: 14 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार, अब तक की सबसे बड़ी जब्ती

साजिद महाराष्ट्र से बस के जरिए जयपुर गया। वहां से मुंबई जाने वाला था, लेकिन मुंबई की सीधी बस नहीं मिलने के चलते उसने अहमदाबाद की बस पकड़ी। अहमदाबाद से वह मुंबई जाने वाला था। इस बीच नरोडा पुलिस को आरोपी के पास बड़े पैमाने में नशीला पदार्थ होने की सूचना मिली। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए नरोडा पावर स्टेशन के पास से उसे पकड़ लिया। इस मामले में क्यूबेन और जयपुर में ड्रग्स देने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है जिन्हें फरार घोषित किया गया है। राठौर ने कहा कि शहर में किसी थाने की पुलिस टीम की ओर से इतनी वजन की एमडी ड्रग्स जब्त करने की यह संभवत: अब तक की पहली कार्रवाई है।