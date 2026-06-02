आइआइटी गांधीनगर का नया शोध, ईवी बैटरी की बढ़ेगी क्षमता

इस चुनौती से निपटने को टीम ने एक ऑप्टिमाइज़्ड पांच-चरणों वाली एडैप्टिव मल्टी-स्टेप कॉन्स्टेंट करंट (एमएससीसी) चार्जिंग रणनीति विकसित की। पारंपरिक चार्जिंग प्रोफ़ाइल में यह माना जाता है कि बैटरी हमेशा नई है और कमरे के तापमान पर काम कर रही है। नई पद्धति इससे अलग है। इसका नया एल्गोरिदम हर चार्जिंग प्रक्रिया की शुरुआत में, बैटरी की रियल-टाइम 'स्टेट ऑफ़ एज' और 'बैटरी एम्बिएंट टेम्परेचर' के आधार पर अपने स्टेप थ्रेशोल्ड को समायोजित करता है। प्रस्तावित फ़्रेमवर्क एक बुद्धिमान सुपरवाइज़र के रूप में कार्य करता है। यह उस सटीक और बदलते वोल्टेज थ्रेशोल्ड की पहचान करता है, जहां किसी भी मौसम या स्वास्थ्य स्थिति में 'लिथियम प्लेटिंग' शुरू होने वाली होती है। फिर, लिथियम प्लेटिंग तथा संभावित भौतिक क्षति को रोकने के लिए, यह तुरंत चार्जर को सुरक्षित करंट स्तर पर नीचे आने का निर्देश देता है।