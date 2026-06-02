अहमदाबाद में आंधी के साथ बारिश, सरखेज इलाके में एक इंच से अधिक

राज्य में कुछ जगहों पर मंगलवार को दूसरे दिन भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई। सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पाटण जिले की सामी तहसील में सबसे अधिक 14 मिमी, सूरत जिले की कामरेज में 7 मिमी, ओलपाड में 6 मिमी, बनासकांठा जिले की ओगड तहसील में 4 मिमी, मेहसाणा जिले की विसनगर में 4 मिमी तथा डांग जिले की आहवा में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी दक्षिण, मध्य और उत्तर गुजरात के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।