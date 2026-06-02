अहमदाबाद के नौ ब्रिजों के नीचे तैयार होंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं

मनपा के अनुसार सोला स्थित सिम्स अंडरब्रिज और राणिप ओवरब्रिज के नीचे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर तैयार किए जा चुके हैं और यहां खेल गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बोपल में लक्ष्मणराव वकील साहेब ब्रिज, अंजली ब्रिज तथा घोड़ासर ब्रिज के नीचे भी इसी तरह की सुविधाएं विकसित करने का कार्य चल रहा है। साथ ही बापूनगर स्थित दिनेश चैंबर फ्लाईओवर ब्रिज, मणिनगर के गुरुजी ओवरब्रिज, गुजरात कॉलेज रेलवे ओवरब्रिज तथा ओढ़व के राजेंद्र पार्क फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भी स्पोर्ट्स सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं का संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा।