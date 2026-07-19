Gujarat News: भाजपा विधायक रमणलाल वोरा किसान के रूप में अयोग्य घोषित, कृषि भूमि सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश

इडर तहसीलदार ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए दावड गांव की इस भूमि के विक्रय लेन-देन को गणोत धारा के तहत अमान्य घोषित कर दिया और भूमि को सरकार के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दावड गांव की कृषि भूमि से जुड़े मामले में अहमदाबाद के शाहवाड़ी क्षेत्र निवासी प्रकाश एल. परमार की ओर से दायर शिकायत को आधार माना गया था। इसके अलावा रमणलाल वोरा परिवार की ओर से दावड गांव में खरीदी गई अन्य कृषि भूमि को लेकर भी अलग मामला लंबित बताया जा रहा है। बता दें कि गुजरात की इडर सीट पर भाजपा के रमनलाल वोरा ने कांग्रेस के रामभाई सोलंकी को 39440 मतों से हराया था। इडर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। भाजपा यहां पिछले 33 सालों से लगातार परचम लहरा रही है।