हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा रेलवे लाइन जल्द से जल्द चालू हो

क्षेत्र के नागरिकों को वडोदरा, सूरत, वापी, वलसाड और मुंबई जाने के लिए अहमदाबाद जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जो लगभग 80 किमी दूर है। दोनों जिलों के यात्रियों को अहमदाबाद, सूरत, वापी, वलसाड और मुंबई जाने के लिए निजी साधनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे समय और धन का नुकसान होता है। इसलिए खेडब्रह्मा से मुंबई तक सीधी ट्रेन शुरू की जाए। रेल मंत्री ने अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन का काम पूरा होने के बाद ट्रेनें शुरू करने का आश्वासन दिया।

सांसद ने लिखा कि मुंबई से अहमदाबाद आने वाली कई ट्रेनें अहमदाबाद में 10 से 12 घंटे तक रुकती हैं, इसलिए उनमें से किसी एक ट्रेन को हिम्मतनगर या खेडब्रह्मा तक बढ़ाया जाए। नडियाद-कपडवंज-बायड-मोडासा रेलवे लाइन पर लगभग 53 रेलवे फाटकों के कारण पहले चलने वाली नडियाद-मोडासा ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती थी, जिससे यात्रियों की संख्या कम हो गई थी। इसलिए रेलवे की गति बढ़ाने के लिए छोटे ग्रामीण मार्गों पर अंडरपास, तथा राज्य राजमार्ग वाले फाटकों पर फ्लाईओवर ब्रिज और पास-पास स्थित अंडरपास के लिए आरसीसी सर्विस रोड बनाई जाए। इन सभी मुद्दों पर रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया और यथासंभव शीघ्र समाधान लाने का आश्वासन दिया।