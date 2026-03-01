अहमदाबाद मनपा ने घोषित की इनोवेशन, स्टार्टअप पॉलिसी, 5 साल में 250 करोड़ करेगी खर्च

पॉलिसी के तहत प्रोक्योरमेंट थ्रेशोल्ड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। 7.5 लाख तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पायलट फंडिंग सपोर्ट तथा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हेतु अनुदान को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 7.5 लाख तक के प्रमाणित (प्रूवन) सोल्यूशन्स के लिए डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट और वर्क ऑर्डर जारी करने का अधिकार भी स्क्रीनिंग कमेटी के पास रहेगा। 7.5 लाख से 15 लाख तक के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमाणित सोल्यूशन्स हेतु डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट और वर्क ऑर्डर जारी करने की अनुमति बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बीओएम) द्वारा दी जाएगी। 15 लाख से अधिक और 35 लाख तक के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप से सीमित बिड के माध्यम से बिड चैलेंज प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 35 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट्स के लिए सभी फर्मों से ओपन बिड के साथ, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल (आरओएफआर) सहित बिड चैलेंज प्रक्रिया लागू होगी। ऐसे सभी मामलों में अंतिम अनुमोदन भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बीओएम) द्वारा दिया जाएगा।