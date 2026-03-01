जाली नोट का मामलाः 5600 और जाली नोट छापने की तैयारी में थे आरोपी

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सभी 7 आरोपियों को शुक्रवार को अहमदाबाद स्थित मेट्रोपोलिटन अदालत में पेश किया। अहमदाबाद स्थित अदालत ने आरोपियों का 30 जनवरी तक का डिमांड मंजूर किया है। जब्त जाली नोटों को आगे की जांच के लिए नागपुर स्थित प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से लैपटॉप, कलर प्रिंटर, पेपर कटर, नोट छापने का कागज और अधछपे नकली नोट जब्त किए हैं। जांच में पता चला है कि प्रदीप गुरु और मुकेश 10 वर्षों से संपर्क में थे। आरोपी पूछताछ में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके बैंक खातों, आय के स्रोत और संभावित अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।