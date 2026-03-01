20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

जाली नोट का मामलाः 5600 और जाली नोट छापने की तैयारी में थे आरोपी

-आरोपियों ने खरीदा था हाई क्वालिटी का प्रिंटर और कटर, एक पेपर में छापते तीन नोट

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 20, 2026

Ahmedabad crime branch

क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच की ओर से गुरुवार को 2.38 करोड़ रुपए के 500 दर के जाली नोट के साथ अहमदाबाद, सूरत से गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों के पास अभी चाइना से मंगाया गया इतना विशेष पेपर था कि ये उससे 500 के दर के 5600 और जाली नोट छापने वाले थे। आरोपियों ने चीन से ऑनलाइन ऑर्डर करके इस विशेष कागज को मंगाया था

। इस कागज की विशेषता यह है कि इसमें भारतीय नोट के करीब 50 फीसदी साइलेंट फीचर पहले से ही मौजूद हैं। जिसमें सबसे अहम सिक्युरिटी थ्रेड (सुरक्षा धागा), भी इस कागज में है। अंग्रेजी में लिखा आरबीआइ और भारत भी इसमें मौजूद है। यही वजह है कि यह जाली नोट यदि आपके हाथ में आ भी जाए तो उसे जल्दी पहचानना मुश्किल है, जिसके चलते आरोपियों ने बाजार में 10 लाख रुपए के जाली नोट भुना भी लिए थे। इससे इनका हौंसला बढ़ गया जिससे इन्होंने बड़ी संख्या में नोट को छापना शुरू कर दिया। इन नोट के सीरियल नंबर भी अलग-अलग हैं।

एक ही प्रिंटर और कटर से करते थे छपाई

जाली नोट के बारे में किसी को पता नहीं चले इसलिए मुख्य आरोपी मुकेश ठुमर साथियों के साथ सूरत स्थित उसके घर में एक ही हाई क्लाविटी के प्रिंटर और कटर से इसे छापते थे। एक पेपर में तीन नोट को तैयार करते थे। योग गुरु प्रदीप के सूरत स्थित आश्रम में इसका षडयंत्र रचा गया था। आरोपी जब सूरत से अहमदाबाद 2.10 करोड़ के जाली नोट की खेप पहुंचाने आए थे तो वो भी साथ आया था। इन नोटों के जरिए वह आश्रम का विकास करना चाहता था।

विदेश से आने वाले पार्सलों की सुरक्षा, जांच पर सवाल

इस मामले ने विदेश से आने वाले पार्सलों में घोषित की गई वस्तु है या नहीं इस संबंध में की जाने वाली जांच पर सवाल खड़े किए हैं। स्टेशनरी का सामान बताकर आरोपी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले पहले से ही 50 फीसदी सिक्युरिटी फीचर वाले कागज चीन से मंगा रहे थे। ये देश में आ गए, किसी को भनक भी नहीं लगी।

सात आरोपियों का 30 मार्च तक का रिमांड मंजूर

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सभी 7 आरोपियों को शुक्रवार को अहमदाबाद स्थित मेट्रोपोलिटन अदालत में पेश किया। अहमदाबाद स्थित अदालत ने आरोपियों का 30 जनवरी तक का डिमांड मंजूर किया है। जब्त जाली नोटों को आगे की जांच के लिए नागपुर स्थित प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से लैपटॉप, कलर प्रिंटर, पेपर कटर, नोट छापने का कागज और अधछपे नकली नोट जब्त किए हैं। जांच में पता चला है कि प्रदीप गुरु और मुकेश 10 वर्षों से संपर्क में थे। आरोपी पूछताछ में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके बैंक खातों, आय के स्रोत और संभावित अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

20 Mar 2026 11:07 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / जाली नोट का मामलाः 5600 और जाली नोट छापने की तैयारी में थे आरोपी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद मनपा ने घोषित की इनोवेशन, स्टार्टअप पॉलिसी, 5 साल में 250 करोड़ करेगी खर्च

Ahmedabad
अहमदाबाद

नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार

Fake currency note
राष्ट्रीय

त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील

अहमदाबाद

मुख्यमंत्री ने जामनगर को दी 412 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

अहमदाबाद

आणंद-गोधरा खंड के लेवल क्रॉसिंग नं. 54ए पर रिलीविंग गर्डर लॉन्च

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.