Ahmedabad: शहर में 16 जनवरी से शुरू होंगी 10वीं कक्षा की प्री-बोर्ड परीक्षा

Ahmedabad. शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीइओ) की ओर से 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षार्थियों के मन से बोर्ड परीक्षा का भय दूर करने के लिए प्री-बोर्ड परीक्षा लेने की पहल की गई है। इसके तहत इस साल यह परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होगी।
शहर के डीईओ आर एम चौधरी ने बताया कि इस प्री-बोर्ड परीक्षा में 551 स्कूलों के 47815 विद्यार्थी बैठेंगे। इसमें गुजराती माध्यम की सबसे ज्यादा 308 स्कूलों के 26281 विद्यार्थी हैं। जबकि अंग्रेजी माध्यम की 185 स्कूलों के 14528 विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षा देंगे। हिंदी माध्यम की 58 स्कूलों के 7006 विद्यार्थी यह परीक्षा देंगे।बोर्ड परीक्षा की तरह ही माहौल, बैठक व्यवस्था होगी। प्रश्न पत्र भी डीईओ स्तर पर तैयार किया गया है। यह पेपर शाला विकास संकुल से मिलेंगे। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी।
16 जनवरी को गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी प्रथम भाषा की परीक्षा होगी। परीक्षा का समय सुबह आठ बजे से 11.15 बजे तक रखा गया है। 17 जनवरी को विज्ञान, 19 जनवरी को सामाजिक विज्ञान, 20 जनवरी को बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित, 21 जनवरी को अंग्रेजी द्वितीय भाषा तथा 22जनवरी को हिंदी द्वितीय भाषा की प्री-बोर्ड परीक्षा ली जाएगी।
