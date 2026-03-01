Ahmedabad: वासणा में घर के बाहर सो रहे राजस्थान मूल के युवक की हत्या

वासणा पुलिस के अनुसार इस मामले में मृतक युवक की बहन ज्योति मेघवाल (19) की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। भरवाडवास में किराए के मकान में रहने वाला मूलरूप से राजस्थान के उदयपुर जिले की नवागाम तहसील के बलीचा गांव निवासी हितेष मेघवाल (25) परिजनों के साथ घर के बाहर सो रहा था। मध्यरात्रि बाद एक अज्ञात जैकेट और टॉपी पहनकर आए व्यक्ति ने तीक्ष्ण हथियार से सो रहे हितेष मेघवाल के पेट पर हमला करना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर पड़ोस में सो रही बहन ज्योति जाग गई। उसने हमलावर से कहा कि वह उसके भाई को क्यों मार रहा है।