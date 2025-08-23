Ahmedabad: पीएम मोदी के दौरे से पूर्व सीरिया के युवक को पकड़ा, अन्य 3 फरार

क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) शरद सिंघल ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रथमदृष्टया युवक और उसके साथियों के अहमदाबाद में रैकी करने आए होने की आशंका है। युवक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि 4 शंकास्पद व्यक्ति शहर की मस्जिदों में जाकर मौलाना और मुस्लिम समाज के लोगों से मिलते हैं। खुद को फिलिस्तीन गाजा निवासी बताकर गाजा के लोगों की मदद के लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं। अरबी भाषा में बोलते हैं। क्राइम ब्रांच डीसीपी अजीत राज्यान और उनकी टीमों ने जांच शुरू की। पुख्ता सूचना पर शुक्रवार को एलिसब्रिज स्थित होटल रीगल रेसिडेंसी से अली मेघात अलजहर (23) को हिरासत में लिया। उससे 3600 अमरीकी डॉलर, 25 हजार भारतीय मुद्रा, दो मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल और सिमकार्ड इसने खुद के पासपोर्ट पर कोलकाता से लिया था। एक मोबाइल साथ लाया था। यह खुद को फिलिस्तीन का बता रहा था, लेकिन निवासी सीरिया के अल-मलीहा दमस्कस का है।