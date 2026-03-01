हीटवेव से निपटने की तैयारी, अहमदाबाद में हॉट स्पॉट की पहले ही हो जाएगी पहचान

Ahmedabad बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका ने स्पेस-टेक स्टार्टअप सैटेलियो लैब्स के साथ रणनीतिक करार किया है। इस पहल के तहत शहर में गर्मी के ‘हॉटस्पॉट’ की पहले से पहचान कर समय रहते बचाव के उपाय किए जा सकेंगे।मनपा के अनुसार, फिलहाल शहर के 24 स्थानों पर निगरानी शुरू कर दी गई है, जिनमें ओढव इंडस्ट्रियल एरिया, रामोल-हाथीजन, वटवा जीआइडीसी रोड, सरदारनगर, सरदार पटेल एयरपोर्ट, बापूनगर, नरोडा आइटीआइ, पिराणा डंप साइट, चांदखेड़ा और साबरमती रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं।