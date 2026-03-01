Ahmedabad: खेतों में सोने वाले लोगों के कान को काट कर कुंडल लूटने वाले दो गिरफ्तार

Ahmedabad. जिले के साणंद, केराला जीआइडीसी और चांगोदर थाना क्षेत्र के गांवों में खेत एवं खेतों पर बने मकानों में रात के समय फसलों की रखवाली के लिए सोने वाले पुरुष और महिलाओं के कान को काटकर उसमें पहनी सोने की बूटी, कुंडल को लूटने वाले गिरोह का जिले की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह जिले में बीते आठ महीनों से सक्रिय था। इस गिरोह के सदस्यों की ओर से ऐसे छह मामलों को अंजाम देने के मामले की गुत्थी सुलझी है। जिसमें से दो मामले साणंद टाउन, दो मामले साणंद जीआइडीसी, एक मामला केराला जीआइडीसी और एक मामला चांगोदर थाने में दर्ज है।