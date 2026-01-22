22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

अहमदाबाद

Ahmedabad: वस्त्रापुर में गोली लगने से पत्नी की मौत, पति ने भी कर ली आत्महत्या

Ahmedabad. शहर के बोडकदेव क्षेत्र में एनआरआइ टावर की पांचवीं मंजिल पर स्थित एक मकान में बुधवार मध्यरात्रि 12 बजे के करीब फायरिंग की घटना में पत्नी की मौत हो गई। इसके 15 से 20 मिनट में ही पति ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक साथ ही इकलौते बेटे और बहू [&hellip;]

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 22, 2026

Vastrapur Police Firing Case

Ahmedabad. शहर के बोडकदेव क्षेत्र में एनआरआइ टावर की पांचवीं मंजिल पर स्थित एक मकान में बुधवार मध्यरात्रि 12 बजे के करीब फायरिंग की घटना में पत्नी की मौत हो गई। इसके 15 से 20 मिनट में ही पति ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक साथ ही इकलौते बेटे और बहू की मौत से परिवार सदमें में हैं। मृतक युवक कांग्रेस से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का भतीजा है। वह वर्ग दो का सरकारी अधिकारी था। दो महीने पहले ही इनका विवाह हुआ था।

ए डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जयेश ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार दोपहर को संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरीबा शामिल हैं। दोनों का नवंबर 2025 में ही विवाह हुआ था। दोनों बुधवार को अपने रिश्तेदार के यहां खाना खाने के बाद रात को घर लौटे थे। लौटने के बाद यशराज सिंह उनकी मां दिव्याबा से मिले और फिर अपने बेडरूम में चले गए।

मेरी रिवॉल्वर से गोली छूट गई, पत्नी को लगी है

कुछ समय के बाद यशराज सिंह ने दिव्याबा के पास पहुंचकर कहा कि मेरी रिवॉल्वर से गोली छूट गई है। पत्नी को लग गई है। इसके बाद वह मां दिव्याबा के साथ अपने बेडरूम पहुंचते हैं। दिव्याबा से कहते हैं कि इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तुम तैयार हो जाओ। मैंने 108 एंबुलेंस को फोन कर दिया है।

बेडरूम में ही रिवॉल्वर से खुद को मार ली गोली, मौत

एसीपी ने बताया कि 108 एंबुलेंस की टीम कुछ समय बाद यशराज सिंह के घर पहुंचती है। टीम के सदस्य ने राजेश्वरीबा को देखकर उन्हें मृत घोषित किया। इस बीच राजेश्वरी को अस्पताल ले जाने के लिए दिव्याबा अपने कमरे में कपड़े बदलने गई थीं और 108 का कर्मचारी बेडरूम से निकलकर बैठक रूम में पहुंचकर कंट्रोलरूम को राजेश्वरीबा की मौत की जानकारी देने और पुलिस को भेजने की सूचना देने लगा। इस दौरान एक और फायरिंग की आवाज आती है। 108 कर्मचारी और दिव्याबा बेडरूम में पहुंचकर देखती हैं तो यशराजसिंह गोहिल बेडरूम में लहूलुहान हालत में नीचे पड़े थे। उनकी भी मौत हो गई थी।

दोनों का फोरेंसिक पीएम कराया

एसीपी ब्रह्मभट्ट ने बताया कि प्राथमिक जांच में मृतक की मां ने जिस रिवॉल्वर से गोली चली और चलाई गई वह लाइसेंसी है। उसे जांच के सिलसिले में जब्त कर लिया है। राजेश्वरीबा को गोली सिर के पीछे वाले हिस्से में लगी है। यशराज को कान के पीछे गोली लगी है। यह हत्या है या हादसा है, इसकी जांच के लिए दोनों ही मृतकों का अहमदाबाद सिविल अस्पताल असारवा में फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच के तहत दोनों ही मृतकों के सिर में गोली फंसी है, वह बाहर नहीं निकली। फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर जांच में उनकी मदद ली जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रिवॉल्वर का हत्था लकड़ी का है, जिससे उस पर फिंगरप्रिंट के निशान मिलने की संभावना कम है। फिर भी जांच का इंतजार है।

खुशहाल स्थिति में अंदर गया था दंपती

एसीपी ने बताया कि टावर के वॉचमैन से हुई बातचीत में उसने बताया कि दंपती खुशहाल स्थिति में अंदर गया था। दोनों टावर में आने के बाद जूस पीने के लिए भी साथ गए थे और फिर अच्छी स्थिति में लौटे थे। मृतका के परिजन ने अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा है।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

22 Jan 2026 09:57 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: वस्त्रापुर में गोली लगने से पत्नी की मौत, पति ने भी कर ली आत्महत्या

