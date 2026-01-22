Ahmedabad: वस्त्रापुर में गोली लगने से पत्नी की मौत, पति ने भी कर ली आत्महत्या

एसीपी ब्रह्मभट्ट ने बताया कि प्राथमिक जांच में मृतक की मां ने जिस रिवॉल्वर से गोली चली और चलाई गई वह लाइसेंसी है। उसे जांच के सिलसिले में जब्त कर लिया है। राजेश्वरीबा को गोली सिर के पीछे वाले हिस्से में लगी है। यशराज को कान के पीछे गोली लगी है। यह हत्या है या हादसा है, इसकी जांच के लिए दोनों ही मृतकों का अहमदाबाद सिविल अस्पताल असारवा में फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच के तहत दोनों ही मृतकों के सिर में गोली फंसी है, वह बाहर नहीं निकली। फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर जांच में उनकी मदद ली जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रिवॉल्वर का हत्था लकड़ी का है, जिससे उस पर फिंगरप्रिंट के निशान मिलने की संभावना कम है। फिर भी जांच का इंतजार है।