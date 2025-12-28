Ahmedabad : कांकरिया कार्निवल का आसमान से दिखा मनमोहक नजारा, उमड़े लोग

कांकिरया कार्निवल का नजारा।
अहमदाबाद शहर के मणिनगर स्थित कांकरिया लेक परिसर में चल रहे कांकरिया कार्निवल में शनिवार को भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर सभी सात गेट बंद करने पड़े। शनिवार को आसमान से लिया गया कांकरिया लेक परिसर का नजारा मन मोहने वाला था।मनपा के अनुसार शनिवार होने के कारण कार्निवल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां कई आकर्षण सुनिश्चित किए गए हैं। हर दिन रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है।
