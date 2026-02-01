बोर्ड परीक्षा का तनाव: सिर दर्द, नींद न आना और चिड़चिड़ापन के लक्षण बढ़े

अहमदाबाद मानसिक आरोग्य अस्पताल के मनोचिकित्सक डा. रमाशंकर यादव का कहना है कि ज्यादातर बच्चे पढ़ाई को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो शुरुआत से पढ़ाई से दूर रहते हैं, वे परीक्षा नजदीक आते ही दबाव में आकर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं। इनमें सिर दुखना, नींद न आना और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखते हैं। ऐसे में उन्हें मानसिक उपचार के साथ-साथ काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। उनका मानना है कि इनमें ज्यादातर वे बच्चे होते हैं जो शुरुआती समय में पढ़ाई से दूर रहते हैं लेकिन जब परीक्षा नजदीक आती है तो दबाव सहन करने में असमर्थ रहते हैं। कुछ बच्चों पर तो यह प्रेशर इतना हावी हो जाता है कि उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आते हैं। ऐसे में माता-पिता को सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अनुसार बोर्ड परीक्षा के दिनों में बच्चों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक पढ़ाई, अभिभावकों का सहयोग और मोटीवेशन से बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।