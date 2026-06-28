Ahmedabad: व्यासवाड़ी चौराहे पर कार-बाइक की भिड़ंत, एक की मौत, दो घायल

बी डिवीजन ट्रैफिक थाने के पुलिस निरीक्षक (पीआइ) आर.एस.पटेल ने बताया कि यह घटना व्यासवाड़ी चार रास्ते पर शनिवार मध्यरात्रि बाद सवा दो बजे हुई। राणीप निवासी व्यापारी नरेन्द्र वाघेला (26) शनिवार रात डेढ़ बजे के करीब कार में बड़े भाई चेतन, भाभी तुलसी और मित्र जिग्नेश गुप्ता के साथ घूमने निकला था। पालडी तक जाने के बाद वे भीमजीपुरा होते हुए घर लौट रहे थे। उसकी कार व्यासवाड़ी चार रास्ते पर आधे तक पहुंची थी कि इसी दौरान अखबारनगर सर्कल से बाइक पर बैठकर आ रहे तीन लोगों की बाइक से उनकी कार की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक में सवार तीनों व्यक्ति उछलकर नीचे गिर गए। कार भी अनियंत्रित होकर साइड में जाकर टकरा गई। इस घटना में कार का कांच टूट गया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो बाइक पर सवार तीन में से दो व्यक्तियों को मामूली चोट आई थी, लेकिन बाइक चलाने वाला व्यक्ति घायल था।