Ahmedabad: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से पहले 29 जून को निकलेगी जल यात्रा

सोमवार को जलयात्रा, पूजन विधि के बाद शाम को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ सरसपुर स्थित उनके ननिहाल पहुंचेंगे। वे 15 दिनों तक सरसपुर में रहेंगे। ऐसे में भगवान के स्वागत के लिए सरसपुर स्थित रणछोड़ मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोग स्वागत के लिए उत्सुक हैं। रणछोड़राय मंदिर के निकट बने मंडप में अभी से चहल-पहल बढ़ गई है। भगवान के ननिहाल में मौजूदगी के चलते प्रतिदिन सुबह और शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भजन-कीर्तन, आरती, गीत-संगीत और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भगवान कृष्ण को प्रिय माने जाने वाले माखन, मिश्री और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का भोग भी प्रतिदिन अर्पित किया जाएगा।