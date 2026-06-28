जीसीएस हॉस्पिटल में जटिल ऑपरेशन, युवक के जांघ से निकाली 26.5 सेमी की गांठ

डॉ. संकेत देसाई ने बताया कि इस जटिल सर्जरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मरीज के चलने और पैर के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार मुख्य नसों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए गांठ को निकालने में सफलता मिली है। मरीज को लगभग चार साल पहले अपनी बाईं जांघ में एक सामान्य सूजन (गांठ) महसूस हुई थी। शुरुआत में इसमें कोई दर्द नहीं था, लेकिन समय के साथ यह धीरे-धीरे बढ़ती गई। पिछले दो वर्षों के दौरान, मरीज को तेज दर्द होने लगा और चलने-फिरने में भी दिक्कत आने लगी। अंतिम चार महीनों में इस गांठ का आकार तेजी से बढ़ा, जिससे सॉफ्ट टिश्यू कैंसर (मैलिग्नेंसी) होने का संदेह पैदा हुआ।