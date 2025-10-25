अहमदाबाद में ‘नहाय-खाय’ से हुआ छठ महापर्व का आगाज

अहमदाबाद में इस पर्व का उत्साह हर वर्ष की तरह इस बार भी देखने लायक है। इंदिरा ब्रिज, चांदखेड़ा , गोदरेज गार्डन सिटी, नारणघाट-शाहीबाग, मेघाणीनगर, बापूनगर, रखियाल, अमराईवाड़ी, नरोडा, निकोल, गोता, गांधीनगर के कलोल सहित कई क्षेत्रों में छठ व्रती परिवारों ने पारंपरिक सजावट के साथ पूजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई जगहों पर सामूहिक घाट सजाने का काम भी शुरू हो गया है, जहां आगामी दिनों में अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।