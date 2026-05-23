Ahmedabad: म्यूल अकाउंट में साइबर ठगी के जमा पैसों को निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश

सीओई की ओर से शनिवार को संवाददाताओं को बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की साहपुरा तहसील के धनोप गांव और फिलहाल अहमदाबाद व सूरत निवासी मनीष लोढ़ा (39) और अंकित लोढ़ा (28), राजस्थान के अजमेर जिले की नजीराबाद तहसील के बागशुरू गांव का मूल निवासी व वर्तमान में सूरत के उधना में रहने वाला नवीन वैष्णव शामिल हैं। आरोपियों में सूरत के वेसू का मोहित कुमार जैन (नाहर), वेड रोड का नयन इटालिया, ए के रोड का निमेष जेताणी और मोटा वराछा क्षेत्र का विमल जाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा वडोदरा के रावपुरा का ननासी अरबाज पीरजादा, लहेरीपुरा का फैजान सोदागर, जेतलपुर का कासिफ अलीशेख और मुगलवाडा का मो.जुबेर मेनन को भी पकड़ा गया। साथ ही मूल रूप से जूनागढ़ व वर्तमान में राजकोट का माधवजी कोटडिया शामिल है व राजकोट के जंगलेश्वर का हार्दिक सरवैया शामिल है।