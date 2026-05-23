Ahmedabad: आरबीआइ करेंसी चेस्ट से 8.70 करोड़ की चोरी, बैंक कर्मी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कडियार ने ही करेंसी चेस्ट से 500 रुपए की रिम चोरी की थी। कथित तौर पर नकदी से भरे तीन बक्सों में कबाड़ (स्क्रैप) सामग्री होने की बात कहकर उन्हें बाहर ले गया था। इन बक्सों में 500 की दर की 174 रीम थी। बैंक में पेटी की लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले जुल्फीकार और सुल्तान अंसारी की भी मिलीभगत थी। तीन में से दो पेटियां कडियार ने ले लीं, जिसमें सात से आठ करोड़ रुपए थे, जबकि एक पेटी जुल्फीकार और सुलतान को दे दी। उसमें करीब एक करोड़ रुपए थे।पुलिस ने कहा कि कडियार कथित चोरी के बाद लगभग तीन महीने तक काम करता रहा, यह मानते हुए कि सीसीटीवी फुटेज 90 दिनों बाद स्वतः हट जाएगी। गत 13 अप्रेल को उसने बैंक को बताया कि वह अस्वस्थ है और उसने छुट्टी ले ली। मेडिकल लीव बढ़ाने के बाद उसने 20 अप्रेल से ड्यूटी पर आना बंद कर दिया।