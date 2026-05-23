रोजगार मेला : गुजरात में 242 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित

अहमदाबाद. राजकोट. वडोदरा. 19वें रोजगार मेले में शनिवार को गुजरात के 242 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें अहमदाबाद में 115, वडोदरा में 80 राजकोट में 47 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर में 47 स्थानों पर केंद्र सरकार के 19 विभागों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्तकर्मियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। अब तक देशभर में आयोजित विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12.50 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।