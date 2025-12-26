सुभाषब्रिज का पूरा सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ने का निर्णय, नया बनेगा

शहर में वर्ष 1973 में निर्मित यह ब्रिज शाहीबाग से साबरमती-राणीप को जोड़ता है। 52 वर्षों तक बिना किसी बड़ी समस्या के कार्यरत रहने के बाद गत 4 दिसंबर 2025 को ब्रिज के डेक स्लैब में दरार और सुपर-स्ट्रक्चर में सेटलमेंट दिखाई देने पर इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद कई संस्थाओं से आए विशेषज्ञों के गहन निरक्षण-जांच के बाद गुरुवार को ब्रिज के सुपर-स्ट्रक्चर को हटाना आवश्यक बताया गया।महानगरपालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी ने शुक्रवार को बताया कि मनपा न केवल वर्तमान ब्रिज की मरम्मत तक सीमित रहेगी बल्कि इस ब्रिज के दोनों ओर नए 2-2 लेन का ब्रिज भी बनाएगी। यह कार्य दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में मौजूदा ब्रिज का सुपर-स्ट्रक्चर हटाकर 38 मीटर स्पान वाले स्टील कंपोजिट गर्डर्स से नया सुपर-स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मौजूदा पियर्स को माइक्रो-कंक्रीट जैकेटिंग से मजबूत किया जाएगा। दूसरे चरण में ब्रिज के दोनों ओर एक ही स्तर पर नए 2-2 लेन के पुलों का निर्माण होगा, जिसमें फाउंडेशन से लेकर सुपर-स्ट्रक्चर तक पूरी तरह नया निर्माण कार्य शामिल है।