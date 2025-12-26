26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

अहमदाबाद

सुभाषब्रिज का पूरा सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ने का निर्णय, नया बनेगा

250 करोड़ से ब्रिज के दोनों ओर बनेंगे दो-दो लेन के नए ब्रिज- दो चरणों में होगा कार्य

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 26, 2025

Entire superstructure of Subhash Bridge

सुभाष ब्रिज।

Ahmedabad: दरार पड़ने के चलते 4 दिसंबर से यातायात लिए बंद किए गए शहर के सुभाषब्रिज की अब काया पलट की जाएगी।अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुल के रेस्टोरेशन और विस्तार की योजना तैयार की है। इसके तहत मौजूदा ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर उसे फिर से नया बनाया जाएगा। इतना ही नहीं ब्रिज के दोनों ओर दो-दो लेन के दो नए ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इस पर करीब 250 करोड़ का खर्च आएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर सुभाष ब्रिज आठ लेन में परिवर्तित हो जाएगा। जिससे शहर के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी।

शहर में वर्ष 1973 में निर्मित यह ब्रिज शाहीबाग से साबरमती-राणीप को जोड़ता है। 52 वर्षों तक बिना किसी बड़ी समस्या के कार्यरत रहने के बाद गत 4 दिसंबर 2025 को ब्रिज के डेक स्लैब में दरार और सुपर-स्ट्रक्चर में सेटलमेंट दिखाई देने पर इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद कई संस्थाओं से आए विशेषज्ञों के गहन निरक्षण-जांच के बाद गुरुवार को ब्रिज के सुपर-स्ट्रक्चर को हटाना आवश्यक बताया गया।महानगरपालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी ने शुक्रवार को बताया कि मनपा न केवल वर्तमान ब्रिज की मरम्मत तक सीमित रहेगी बल्कि इस ब्रिज के दोनों ओर नए 2-2 लेन का ब्रिज भी बनाएगी। यह कार्य दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में मौजूदा ब्रिज का सुपर-स्ट्रक्चर हटाकर 38 मीटर स्पान वाले स्टील कंपोजिट गर्डर्स से नया सुपर-स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मौजूदा पियर्स को माइक्रो-कंक्रीट जैकेटिंग से मजबूत किया जाएगा। दूसरे चरण में ब्रिज के दोनों ओर एक ही स्तर पर नए 2-2 लेन के पुलों का निर्माण होगा, जिसमें फाउंडेशन से लेकर सुपर-स्ट्रक्चर तक पूरी तरह नया निर्माण कार्य शामिल है।

ईपीसी मॉडल से होगा कार्य

मनपा के अनुसार यह कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में इसके लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। पूरे कार्य को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मॉडल पर किया जाएगा। दोनों चरणों के लिए संयुक्त टेंडर आमंत्रित किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपए तय की गई है। माना जा रहा है कि शहर वासियों को इस सुविधा के लिए और आठ माह तक इंतजार करना पडेगा।

आठ लेन का हो जाएगा सुभाष ब्रिज

मनपा आयुक्तमनपा आयुक्त बंछानिधि पाणी ने संवाददाताओं को बताया कि भविष्य में सुभाष ब्रिज का उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सुभाष ब्रिज के मौजूदा स्ट्रक्चर के अलावा दोनों ओर दो- दो लेने के नए ब्रिज बनाए जाएंगे। जिससे मौजूदा चार लेन का सुभाषब्रिज दोगुनी क्षमता वाला आठ लेन का हो जाएगा।

#AhmedabadNews

Published on:

26 Dec 2025 10:11 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सुभाषब्रिज का पूरा सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ने का निर्णय, नया बनेगा

