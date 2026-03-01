22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

माल परिवहन, यात्री कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता पर चर्चा

जीसीसीआइ और पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेल मंडल के साथ ओपन हाउस सत्र

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Mar 22, 2026

अहमदाबाद. गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआइ) की ओर से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेल मंडल के साथ ओपन हाउस सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में माल परिवहन, यात्री कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य अतिथि अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश थे। उन्होंने रेलवे की नीतियों, माल परिवहन कार्यक्रमों एवं संरचना विकास से जुड़ी नवीनतम जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि गुजरात में रेलवे बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जैसे प्रोजेक्ट राज्य के विकास में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।
जीसीसीआइ के अध्यक्ष संदीप इंजीनियर ने भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस अवसर पर जीसीसीआइ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश गांधी, उपाध्यक्ष अपूर्व शाह एवं कोषाध्यक्ष गौरांग भगत भी उपस्थित रहे। जीसीसीआइ लॉजिस्टिक्स टास्कफोर्स के चेयरमैन हितेन वसंत ने लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में रेलवे की भूमिका को रेखांकित करते हुए वैगन उपलब्धता, संरचना विकास एवं डिजिटल एकीकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
ओपन फोरम के दौरान माल परिवहन, पोर्ट कनेक्टिविटी एवं यात्री सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे उद्योग और रेलवे के बीच सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता सामने आई।
बढ़ते निर्यात एवं लॉजिस्टिक्स मांग को देखते हुए समयबद्ध और विश्वसनीय रेल कनेक्टिविटी आवश्यक बताई गई।
मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों एवं उद्यमियों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि सभी वाजिब मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Mar 2026 09:36 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / माल परिवहन, यात्री कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता पर चर्चा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

शिविर में 63 यूनिट रक्त एकत्र, युवाओं में दिखा मानव सेवा भाव

अहमदाबाद

यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास कार्य का किया निरीक्षण

अहमदाबाद

Ahmedabad: सिविल अस्पताल में लीकर परमिट के कामकाज में गड़बड़ी, तीन गिरफ्तार

Ahmedabad Shahibaug Police
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में 2027 तक दौड़ेंगी 1960 इलेक्ट्रिक बसें

Electric bus in Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: वाडज में टैंकर की टक्कर से एक बच्ची की मौत, दूसरी जख्मी

Vadaj Accident in Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.