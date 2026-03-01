उदयपुर, राजकोट के पालतू श्वानों का अहमदाबाद के श्वान श्मशानघर में हुआ दाह संस्कार

अहमदाबाद महानगरपालिका के पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) के अध्यक्ष नरेश राजपूत ने बताया कि राजस्थान के उदयपुर निवासी अभिजीत चौधरी कुछ दिनों पहले अपने बीमार पालतू श्वान का उपचार कराने के लिए अहमदाबाद लाए थे। श्वान की यहां मृत्यु हो गई। अभिजीत चौधरी को जब पता चला कि अहमदाबाद शहर में श्वान के अंतिम संस्कार की सुविधा है तो उन्होंने यहीं पर उसका दाह संस्कार किया। राजपूत ने बताया कि अभिजीत के श्वान दाह संस्कार की सुविधा और तरीकों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अहमदाबाद मनपा को 10 हजार रुपए का दान भी दिया।इसी तरह राजकोट से आए एक परिवार ने भी अपने पालतू श्वान का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया। गांधीनगर व अन्य जगहों से भी लोग अपने मृत श्वानों को अंतिम संस्कार के लिए लाने लगे हैं।