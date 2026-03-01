गैस संकट के चलते डाकोर, आशापुरी मंदिर के भोजनालय ठप

अहमदाबाद. आणंद. मिडिल ईस्ट एशिया में ईरान, अमरीका और इज़रायल के बीच जारी युद्ध का असर अब गुजरात में जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। एलपीजी गैस की कमी के चलते राज्य के प्रसिद्ध तीर्थस्थल डाकोर में रविवार को भोजनशाला बंद करनी पड़ी। इसी तरह आणंद जिले के पीपलाव स्थित आशापुरी माता मंदिर का भोजनालय भी एक सप्ताह से ठप है।डाकोर रणछोड़राय मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन सेवा चलती है, लेकिन गैस की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। गरीब और मध्यम वर्ग के श्रद्धालुओं को अब बाहर भोजन करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि गैस आपूर्ति सामान्य होते ही सेवा पुनः शुरू की जाएगी।