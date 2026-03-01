राहत की खबर, इस साल अहमदाबाद में नहीं बढ़ेगा स्कूल ऑटो-वैन का किराया

ब्रह्मभट्ट ने कहा कि यदि सीएनजी गैस की कीमतों में असह्य वृद्धि होती भी है, तो भी हम कोशिश करेंगे कि किराया ना बढ़ाएं। सरकार से राहत के लिए बैठक करेंगे। उसके बाद भी राहत नहीं हुई तो एसोसिएशन की बैठक कर उचित निर्णय किया जाएगा।उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में करीब 15 हजार स्कूल वर्धी वाहन हैं। राज्यभर में करीब 80 हजार स्कूल वर्धी वाहन हैं। बैठक में वडोदरा, पालनपुर, गांधीधाम से भी प्रतिनिधि आए थे। अहमदाबाद ही नहीं राज्य के अन्य शहरों में भी स्कूल वर्धी वाहनों का किराया इस साल नहीं बढ़ेगा ऐसी पूरी संभावना है।