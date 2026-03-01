ड्रिंकिंग वॉटर बेल प्रोजेक्ट: घंटी बजते ही कक्षा में बोतल से पानी पीते हैं बच्चे

राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित वनिता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के दो पहलू हैं। एक तो कई बच्चे पढ़ाई के दौरान इतने व्यस्त रहते हैं कि वे पानी पीना ही भूल जाते हैं। ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इन दिनों पारा जब मार्च में ही 42 डिग्री को पार कर गया है तो लू लगने का खतरा रहता है। घंटी बजते ही बच्चे प्यास लगे या नहीं, लेकिन पानी पीते हैं। ऐसे में उन्हें लू लगने का खतरा नहीं होता है। बच्चों को पानी पीने का महत्व के बारे में समझाया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। बच्चों के लिए कुदरती ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए मटके भी रखे हैं वहीं आरओ का पानी मटके में डालते हैं।