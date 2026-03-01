1200 लोगों के आंखों की जांच, 150 में मिले ग्लूकोमा के लक्षण

एम.एंड जे. इंस्टीट्यूट की ग्लूकोमा विशेषज्ञ डॉ. निहारिका शाह के अनुसार अस्पताल में दो विशेष यूनिट में अत्याधुनिक एनसीटी जैसे उपकरणों से जांच की जाती है। ग्लूकोमा को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन लेजर या सर्जरी से नियंत्रण संभव है। नियमित आंखों की दवाएं लेने से अधिकांश मामलों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में लगभग 1.2 करोड़ लोग और गुजरात में लगभग 14 लाख लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं। नियमित आंखों की जांच कराने के साथ साथ असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करने की सलाह भी विशेषज्ञों ने दी है।