Ahmedabad: कृष्णनगर में दिन-दहाड़े 50 लाख लूटे, दो बाइक पर आए थे चार लुटेरे

कृष्णनगर क्षेत्र में मारूति प्लाजा के पास पहुंचने पर उनकी कार को एक बाइक पर सवार दो लोगों ने बाइक से टक्कर मार दी और झगड़ा करने लगे। इस दौरान एक अन्य बाइक पर दो और व्यक्ति आए। दोनों लोगों ने भी शिकायतकर्ता से झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस दौरान झगड़ा करते समय ध्यान भटकाकर दो आरोपियों ने कार का कांच तोड़कर अंदर से 50 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लूट लिया और फिर चारों लोग दोनों बाइक से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एलसीबी और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।