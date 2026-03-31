नारणपुरा में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे

अहमदाबाद फायर फायर ब्रिगेड के अनुसार चामुंडानगर में एक मकान में गैस लीकेज की सूचना मिली थी। इस आधार पर टीम मौके पर पहुंची लेकिन उससे पहले ही सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस घटना में झुलसे एक ही परिवार के सदस्यों में राजुभाई (35), हीराभाई (45) मणिलाल (46) व सोहनभाई (50) समेत पांच को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।दूर-दूर तक सुनी गई आवाजधमाका इतना प्रचंड था कि दूर तक आवाज सुनाई दी। मकान की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं, घर का सामान और गद्दे जलकर खाक हो गए। आसपास के दो मकानों की खिड़कियों के कांच भी टूट गए।