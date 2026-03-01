GSEB: 12वीं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को रसायन, भौतिक विज्ञान में मिलेंगे चार अंक

अगर इन प्रश्नपत्रों में दिए गए विकल्प में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है, तो छात्र या संबंधित व्यक्ति 4 अप्रेल शाम 6:00 बजे तक अपनी आपत्ति ईमेल के जरिए बोर्ड को भेज सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने ईमेल आईडी gshsebsciencekey@gmail.com जारी किया है। इसके साथ उन्हें प्रति प्रश्न 500 रुपए का एसबीआई बैंक का फीस चालान भी देना होगा। भुगतान की रसीद ईमेल के साथ भेजना जरूरी है। यदि छात्र या संबंधित व्यक्ति की आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को यह शुल्क वापस दिया जाएगा। अन्यथा उसे जब्त किया जाएगा।