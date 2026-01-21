गुजरात : खोडलधाम संगठन की अध्यक्ष बनीं अनार पटेल

अनार पटेल
राजकोट. अहमदाबाद. गुजरात में लेउवा पटेल समाज की सबसे बड़ी संस्था खोडलधाम संगठन के अध्यक्ष के तौर पर अनार पटेल को नियुक्त किया गया है। खोडलधाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने बुधवार को यह घोषणा की। अनार पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल की पुत्री हैं।
राजकोट जिले के कागवड में श्री खोडलधाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से बुधवार को खोडलधाम संगठन कन्वीनर मीट-2026 आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने शुरुआत में ही खोडलधाम संगठन के अध्यक्ष के रूप में अनार पटेल के नाम की घोषणा की।
ट्रस्ट में जेनीबेन ठुमर ट्रस्टी नियुक्त
अहमदाबाद जोन के नए अध्यक्ष के रूप में परसोत्तम गेवरिया, कनु कोठिया और विठ्ठल सावलिया के नामों की घोषणा की। श्री खोडलधाम ट्रस्ट में जेनीबेन ठुमर को ट्रस्टी नियुक्त किया गया है।उन्होंने बताया कि अनार पटेल संगठन को दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ा रही हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए मुख्य समिति के सदस्य लगातार यात्रा कर रहे हैं।
विश्वास टूटने नहीं दूंगी : अनार
खोडलधाम संगठन की नवनियुक्त अध्यक्ष अनार पटेल ने कहा कि मुझे संगठन की अध्यक्षता की बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास किया गया है, उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। संगठन के माध्यम से हम समाज के हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता तक पहुंचे हैं और उनकी भावनाओं को समझा है। नए लोग संगठन से जुड़ेंगे और हम मिलकर नया भविष्य बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जहां मां की भक्ति होती है वहां कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम सब एकता की शक्ति से जुड़े हैं और संगठित होकर ही इतिहास रच सकते हैं।
