गुजरात : खोडलधाम संगठन की अध्यक्ष बनीं अनार पटेल

राजकोट. अहमदाबाद. गुजरात में लेउवा पटेल समाज की सबसे बड़ी संस्था खोडलधाम संगठन के अध्यक्ष के तौर पर अनार पटेल को नियुक्त किया गया है। खोडलधाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने बुधवार को यह घोषणा की। अनार पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल की पुत्री हैं।

राजकोट जिले के कागवड में श्री खोडलधाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से बुधवार को खोडलधाम संगठन कन्वीनर मीट-2026 आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने शुरुआत में ही खोडलधाम संगठन के अध्यक्ष के रूप में अनार पटेल के नाम की घोषणा की।