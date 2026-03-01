Gujarat: आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश को 4 अप्रेल से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

आरटीई एक्ट के तहत 13 श्रेणी में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें अनाथ बच्चों को प्राथमिकता देनी होती है। उसके बाद विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चे, फिर बाल संरक्षण गृह के बच्चे, बाल श्रमिक एवं स्थानांतरित श्रमिकों के बच्चे, मंदबुद्धि, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे (ऐसे बच्चों को चार साल की आयु में छूट है), एआरटी लेने वाले बच्चे, शहीद पुलिस कर्मी, सैनिकों के बच्चे, एक मात्र पुत्री, बीपीएल श्रेणी के बच्चे और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के बच्चे, घुमंतू जाति के बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे और सामान्य श्रेणी के बच्चे शामिल हैं।