Gujarat: द्विवार्षिक प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में नीरसता, डीई में सिर्फ 39, बीई में 36 छात्रों ने की दावेदारी

व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) के तहत साल में दो बार प्रवेश की नीति के तहत 10 जनवरी तक मांगे गए आवेदन के बाद शुक्रवार को मेरिट लिस्ट जारी की गई है। 4 सरकारी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई की 326 सीटें खाली हैं, जिन पर प्रवेश होना है, उसके लिए मेरिट में सिर्फ 36 विद्यार्थी हैं। इन्हें प्रवेश के लिए 19 जनवरी को सुबह 10.30 बजे से एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित एसीपीसी कार्यालय में रूबरू बुलाया गया है। बीई के 36 में से पांच विद्यार्थी ही नए हैं। अन्य 31 तो पुराने छात्र हैं, जिन्होंने अपनी कॉलेज या कोर्स बदलने के लिए आवेदन किया है।