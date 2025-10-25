अहमदाबाद में रोजगार मेला : 155 नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद सहित देशभर के 40 स्थानों पर शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इनमें 51 हजार से अधिक नव-नियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

अहमदाबाद में सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक सभागार में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन बांभणिया ने किया। इस अवसर पर डाक विभाग, रेलवे, आयकर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के 155 नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें 29 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थीं।

उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इस रोजगार मेले के अवसर पर प्राप्त होने वाला नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज या दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि जीवन भर देश की सेवा करने का संकल्प लेने का एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर महापौर प्रतिभा जैन, विधायक कौशिक जैन भी उपस्थित रहे।