खड़की-सांगानेर वाया वडोदरा एक तरफा स्पेशल ट्रेन आज

यात्रियों की सुविधा तथा यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने एवं अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल से प्रतापनगर-लालकुआं (हल्द्वानी-उत्तराखंड) के बीच विशेष किराए पर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार प्रतापनगर-लालकुआं साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 09119) 28 जून तक रविवार को प्रतापनगर से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:45 बजे लालकुआं पहुंचेगी। इसी तरह, लालकुआं-प्रतापनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 09120) 29 जून तक सोमवार को लालकुआं से अपराह्न 3:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, गंगापुर सिटी, भरतपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, हाथरस सिटी, कासगंज जंक्शन, बहेड़ी जंक्शन और किच्छा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास, द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।