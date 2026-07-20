Ahmedabad: शहर में घुमा की पॉश सोसाइटी में दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत

Ahmedabad. शहर के घुमा क्षेत्र की सेरेनदीप मेंसंस (सोसाइटी) में रविवार मध्यरात्रि को तेंदुआ दिखाई दिया। मेगासिटी में तेंदुआ दिखने से न सिर्फ घुमा क्षेत्र की यह सोसाइटी बल्कि आसपास के सोसाइटी व इलाकों के लोगों में भी दहशत है। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और कांकरिया जू की टीमें सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की तलाश में जुटी हैं। आसपास संभावित क्षेत्रों में चार पिंजरे भी लगाए हैं। इसके अलावा थर्मल इमेज सुविधा वाले ड्रोन के जरिए उसकी तलाश की जा रही है। ट्रेंकुलाइजर गन के साथ टीम तैनात की गई है। सोसाइटी के एक बंगले में तेंदुए के घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।