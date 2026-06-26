Ahmedabad: माणेक चौक में फायरिंग कर डेढ़ करोड़ की लूट करने वाला शातिर गिरफ्तार

मामले के तहत खाडिया थाना क्षेत्र के माणेकचौक में पतासा पोल धर्मनंदन खड़की में स्थित सोनी हिम्मतलाल की दुकान में 16 जुलाई 2024 को दोपहर तीन बजे एक अज्ञात 35 से 40 साल के व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने चेहरे पर रेडीमेड सफेद रंग का रूमाल बांधा था, हरे रंग की शर्ट पहनी थी। हाथ में पिस्तौल जैसा हथियार था। उसने पिस्तौल दिखाते हुए सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने के बिस्किट तथा 10 किलोग्राम चांदी की छोटी पाट , अन्य आभूषण, नकदी सहित 1.51 करोड़ रुपए की लूट की थी। उसने शिकायतकर्ता के पिता के पैर में पिस्तौल से फायरिंग करके गोली भी मार दी थी और फिर फरार हो गया था। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना की गुत्थी सुलझाने को दो साल से टीम प्रयासरत थी। इस बीच टीम को सूचना मिली कि फायरिंग करके लूट करने के मामले में जामनगर जिले में हुई सेंधमार चोरी में चोरी हुई सर्विस रिवॉल्वर का उपयोग हुआ है। इसके आधार पर ध्यान देते हुए जांच को आगे बढ़ाया। जामनगर की सेंधमार चोरी, खाडिया में फायरिंग लूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दोनों ही मामले अभी तक अनसुलझे थे।