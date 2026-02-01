Ahmedabad: शास्त्री ब्रिज पर भारी, मध्यम वाहनों की आवाजाही पर 9 फरवरी से रोक, आगामी वर्ष 8 जनवरी तक पाबंदी

पुलिस आयुक्त ने इस ब्रिज का उपयोग करने वाले वाहनों के ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग घोषित किए हैं। लांभा, जशोदानगर, बडौदा एक्सप्रेस वे से आने वाले वाहन पिराणा जंक्शन से डंपिग यार्ड होकर केलिको मिल से बहेरामपुरा चार रास्ता होकर डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ब्रिज से अंजली चार रास्ता की ओर और वहां से वासणा होकर विशाला की ओर आ सकेंगे। इसी प्रकार से सरखेज, जुहापुरा से लांभा, जशोदानगर जाने वाले वाहन भी डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ब्रिज, बहेरामपुरा, पिराणा होते हुए आगे जा सकेंगे। यह अधिसूचना 9 फरवरी की रात 12 बजे से लागू हो जाएगी।