Ahmedabad: अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में फेल विद्यार्थियों की परीक्षा लेगी जीटीयू

जीटीयू के कुलसचिव डॉ. के.एन.खेर एवं अकादमिक विभाग की अध्यक्ष डॉ. सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि मूक में किसी कारणवश फेल होने वाले विद्यार्थियों की अब तक पुन: परीक्षा नहीं ली जाती थी। लेकिन अकादमिक काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो विद्यार्थी मूक में फेल होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की पुन: परीक्षा अब जीटीयू की ओर से ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यूजीसी और एआइसीटीई ने विश्वविद्यालयों को मूक की पुन:परीक्षा लेने की मंजूरी दे दी है। उसे देखते हुए जीटीयू ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इसका क्रियान्वयन जुलाई 2026-27 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से होगा। इस संबंध में विस्तृत गाइड लाइन तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा।