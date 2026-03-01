14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में फेल विद्यार्थियों की परीक्षा लेगी जीटीयू

पांचवें, छठे, सातवें सेमेस्टर में भी बीई छात्र कर सकेंगे ऐसे कोर्स, अकादमिक काउंसिल में अहम निर्णय, बीई ही नहीं डीई, एमबीए, एमसीए, एमई, बीबीए, बीसीए के छात्रों को भी होगा लाभ

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 14, 2026

GTU

जीटीयू।

Ahmedabad. गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय (जीटीयू) से संबद्ध कॉलेजों से बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अब पांचवें, छठे और सातवें सेमेस्टर में भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक) कर सकेंगे। अब तक उन्हें एक से लेकर चौथे सेमेस्टर तक यह कोर्स करने होते थे, लेकिन अब इस विकल्प के साथ वे चाहें तो सातवें सेमेस्टर तक ऐसे कोर्स कर सकेंगे। जीटीयू की हाल ही में हुई अकादमिक काउंसिल (एसी) की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगा दी गई है।

जीटीयू के कुलसचिव डॉ. के.एन.खेर एवं अकादमिक विभाग की अध्यक्ष डॉ. सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि मूक में किसी कारणवश फेल होने वाले विद्यार्थियों की अब तक पुन: परीक्षा नहीं ली जाती थी। लेकिन अकादमिक काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो विद्यार्थी मूक में फेल होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की पुन: परीक्षा अब जीटीयू की ओर से ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यूजीसी और एआइसीटीई ने विश्वविद्यालयों को मूक की पुन:परीक्षा लेने की मंजूरी दे दी है। उसे देखते हुए जीटीयू ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इसका क्रियान्वयन जुलाई 2026-27 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से होगा। इस संबंध में विस्तृत गाइड लाइन तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा।

विद्यार्थियों की बढ़ेगी संख्या, घर बैठे कर सकते हैं कोर्स

जीटीयू के इस निर्णय से स्वयं पोर्टल या फिर सात आइआइटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू के संयुक्त ऑनलाइन पोर्टल-नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग (एनपीटीईएल) पर उपलब्ध टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उनके कोर्स और विषय से जुड़े और इलेक्टिव विषय के विकल्प में दिए गए ऐसे मूक ही करने होंगे, जो जीटीयू के स्वीकृत मूक की सूची में शामिल हैं। बीई का छात्र पहले से लेकर सातवें सेमेस्टर तक कुल 9 मूक कर सकता है।

डीई, बीबीए, बीसीए, एमई, एमबीए, एमसीए के छात्रों को भी लाभ

इस निर्णय का लाभ जीटीयू संबद्ध डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग (डीई), बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए कोर्स के विद्यार्थियों को भी होगा। वे भी घर बैठे उनके इलेक्टिव विषय के विकल्प में दिए गए मूक घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। फेल होने पर जीटीयू उनके विषय की पुन:परीक्षा लेगा। एमबीए, एमई, एमसीए के छात्र तीसरे सेमेस्टर में , डीई, बीबीए, बीसीए छात्र चौथे, पाचवें सेमेस्टर में भी ऐसे कोर्स कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

14 Mar 2026 09:32 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में फेल विद्यार्थियों की परीक्षा लेगी जीटीयू

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: हर दिन गैस सिलेंडर के स्टॉक की होगी गिनती, चेकिंग के निर्देश

Ahmedabad Collector
अहमदाबाद

मुख्यमंत्री ने भरूच जिले को दी 1350 करोड़ की सौगात

अहमदाबाद

Ahmedabad: माधवपुरा में ऑटो रिक्शा सवार महिला से बैग झपटने वाले दो शातिर गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद

महाशिवरात्रि पर 2 लाख परिवारों ने कराया सोमनाथ महादेव की बिल्व पूजा का पंजीकरण

अहमदाबाद

भालका तीर्थ में दान किया सवा दो किलो चांदी का कलात्मक मुकुट

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.