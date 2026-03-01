Ahmedabad: वाडज में टैंकर की टक्कर से एक बच्ची की मौत, दूसरी जख्मी

अहमदाबाद. शहर के चांदलोडिया क्षेत्र में शालीग्राम प्लस सोसाइटी के समीप शुक्रवार देर रात रोड किनारे पार्क दो दुपहिया वाहनों को एक बेकाबू कार के चालक ने कार से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। इस मामले में दुपहिया वाहन चालक विशाल पटेल ने आरोपी कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जयेश प्रजापति (42) चांदलोडिया में ही रहता है। इस पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप है, ऐसे में पुलिस ने प्रोहिबिशन एक्ट की भी धारा लगाई है। आरोप है कि उसने टक्कर के बाद भागते हुए कार से शराब की बोतल फेंकी, उसे भी जब्त कर लिया है।