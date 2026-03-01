Ahmedabad: गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में एक को पकड़ा, 65 सिलेंडर जब्त

Ahmedabad. ईरान-इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते एलपीजी गैस सिलेंडर की तंगी चल रही है। ऐसे में सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में आनंदनगर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। इसके पास से 65 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।पकड़े गए आरोपी का नाम महेश चौहान (45) है। ये मूलरूप से पाटण जिले की चाणस्मा तहसील के रुपपुर का रहने वाला है। अहमदाबाद में जूना वाडज जोगणी माता की चाली में रहता है।