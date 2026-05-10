जीयू के ऑनलाइन स्नातक-स्नातकोत्तर कोर्स में रेकॉर्ड 343 विद्यार्थियों को प्रवेश

जीयू के तहत अगस्त 2025 सत्र में 450 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। उनमें से 180 को प्रवेश दिया था, जिसमें से 154 विद्यार्थियों ने स्नातक, स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश स्वीकार किया था।फरवरी 2026 के वर्ष 2026-27 के सत्र में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 3101 हो गई है। इनमें से 447 विद्यार्थियों ने अंतिम सबमिशन किया है, जिसके बाद जीयू ने 341 भारतीय विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है। दो विदेशी विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया है। सीडीओई निदेशक प्रो. डॉ. जगदीश जोशी ने कहा कि फरवरी सत्र में इस कोर्स को काफी अच्छा प्रतिभाव मिला है। जैसे-जैसे युवाओं को इसकी जानकारी होगी, इसमें संख्या और बढ़ेगी। यह दोहरी डिग्री करने वालों के लिए भी अच्छा अवसर देता है।