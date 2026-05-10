Ahmedabad: गोमतीपुर का परिवार विदेश में बंधक, डेढ़ करोड़ की फिरौती मांगी

अहमदाबाद में रह रहे इस परिवार की बेटी को फोन करके डेढ़ करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। पीडि़त परिवार की इस महिला सदस्य ने गोमतीपुर पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। जिससे महिला ने बापूनगर के विधायक दिनेश सिंह कुशवाह से संपर्क किया। कुशवाह के दखल देने के बाद इस मामले में महिला की शिकायत को पुलिस ने सुना और कार्रवाई शुरू की है। विदेश में फंसे परिवार के सदस्यों में महिला, पुरुष और उनके दो बेटे शामिल हैं। यह सभी लंदन गए हैं। इन्हें किसी अफ्रीकी देश में बंधक बनाए जाने की आशंका है। इस मामले में अहमदाबाद के एजेंट प्रीतेश जोशी और वलसाड के एजेंट दर्शन मिस्त्री का नाम सामने आया है। इन दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।