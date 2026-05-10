Ahmedabad: 8 माह में 434 लीटर दूध का दान, 451 नवजातों को मिला नया जीवन

सिविल अस्पताल की इस मिल्क बैंक में मंजुला बेन ने अपने बच्चे की गंभीर बीमारी के दौरान भी 24 लीटर दूध दान कर अन्य शिशुओं को जीवनदान दिया। उनके बच्चे को 32 दिन अस्पताल में रखना पड़ा था। कृष्णा बेन ने कम वज़न वाले अपने बच्चे की देखभाल करते हुए 24 लीटर का दूध दान किया। उनके बच्चे को 40 दिन बाद छुट्टी मिली थी। पुनिता बेन ने तो जुड़वां बच्चों को जन्म देने बावजूद भी अन्य बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए 40 दिन में 13 लीटर दूध का दान कर मातृत्व की मिसाल पेश की। इस कार्य में पूजा पटेल भी पीछे नहीं रहीं। बेहद कम वज़न वाले बच्चे की लंबी एनआइसीयू देखभाल के दौरान लगातार दूध दान करने के साथ कंगारू मदर केयर देकर बच्चे को स्वस्थ बनाया।