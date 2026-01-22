रीवाबा ने हाथों से छात्रों को भोजन कराकर मातृवात्सल्य का कराया अनुभव

वडोदरा. शिक्षा राज्यमंत्री रीवाबा जाडेजा ने गुरुवार को वडोदरा का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया।

उन्होंने वारसिया रोड पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से संचालित कवि दुला काग प्राथमिक विद्यालय का दौरार किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर शैक्षणिक कार्य और स्तर का निरीक्षण किया।

मध्याह्न भोजन के समय उन्होंने छात्रों के साथ जमीन पर बैठकर वही भोजन ग्रहण किया जो छात्रों को परोसा गया। भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच कर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने हाथों से छात्रों को भोजन कराकर मातृवात्सल्य का अनुभव कराया।

इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुविधाओं के पीछे अभिभावकों के सक्रिय सहयोग की सराहना की।