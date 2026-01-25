बच्चों की सांस्कृतिक-रचानात्मक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोहा

अहमदाबाद. पारीक समाज सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद की ओर से सातवां वार्षिक महोत्सव आयोजित हुआ।

इस अवसर पर अरवल्ली जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रशस्ति पारीक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति रहीं। उनके प्रेरणादायी विचारों, स्नेहमयी मार्गदर्शन एवं समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने उपस्थित जनसमूह को विशेष रूप से प्रेरित किया। ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत-सम्मान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान समाज के नन्हे-मुन्ने बच्चों की ओर से प्रस्तुत सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों की शिक्षा, व्यक्तित्व विकास एवं सफलता के मार्गदर्शन हेतु एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन डॉ. प्रशांत पारीक ने किया।

इस सत्र में प्रमिला पारीक, वर्षा पारीक, रवि पारीक, हनुमान प्रसाद पारीक ने अपने अनुभवों एवं प्रेरक विचारों से बच्चों का मार्गदर्शन किया।

इस अवसर पर सूरत पारीक समाज के प्रदीप पारीक एवं बनवारी पारीक, राजस्थान के जयपुर के आयुर्वेदाचार्य सह कवि भगवान सहाय पारीक तथा मध्यप्रदेश के नीमच के कवि संतोष पारीक का अभिनंदन किया गया।